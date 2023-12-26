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11:10, 26 декабря 2023 года В Орловской области постепенно вводят в оборот новые сторублевые купюры Сейчас они мало распространены в регионе.







Больше года назад Банк России выпустил новые сторублевые банкноты, однако в магазинах и банкоматах Орловщины их практически не встретишь.



Появляться в обороте они будут постепенно, по мере утилизации старых сторублевок. В чем еще их особенность? Об этом в интервью корреспонденту «Вести-Орел» рассказал заместитель управляющего отделением Банка России по Орловской области Григорий Миронов.





Татьяна Тимохина



