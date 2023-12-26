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13:30, 26 декабря 2023 года Орловская областная больница получила новое оборудование Оно предназначено для диагностики заболеваний и уточнения диагноза.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловскую областную клиническую больницу продолжает поступать новое оборудование для диагностики заболеваний и уточнения диагноза.



Новая техника поступила в патологоанатомическое отделение, для выполнения гистологии в пользу хирургического, эндоскопического, гинекологического и других отделений больницы.



Медики получили современный микроскоп, три автоматизированных ротационных микротома и новый термостат.



За 2023 год в отделении было выполнено 53 тысячи исследований.





Елена Литинская



