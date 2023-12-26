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10:30, 26 декабря 2023 года

Андрей Клычков усомнился, что рост стоимости яиц на Орловщине связан с большими расходами производителей

Вопрос поднимался на заседании правительства региона 25 декабря.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании правительства региона усомнился в том, что повышение стоимости яиц связано с большими расходами производителей.

Глава Орловщины вспомнил ковидные времена, когда цены на некоторые продукты необоснованно завышались. Тогда ситуацию стабилизировали быстро.

Андрей Клычков уточнил, что региональная антимонопольная служба не реагирует из-за нехватки полномочий. "Тогда нам с вами нужно реагировать", – подытожил губернатор.

Напомним, что цены на яйца обсуждались на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 14 декабря.
"Спрос вырос, объема производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас из Турции предлагают поставки дополнительные, Белоруссии. Решения должны быть приняты. Ситуация будет улучшаться. Это сбой в работе правительства", – заявил тогда президент.
Как рассказал в интервью "Комсомольской правде" министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, цены на яйца пойдут вниз после Нового года.


Артем Ежаков
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