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10:30, 26 декабря 2023 года Андрей Клычков усомнился, что рост стоимости яиц на Орловщине связан с большими расходами производителей Вопрос поднимался на заседании правительства региона 25 декабря.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании правительства региона усомнился в том, что повышение стоимости яиц связано с большими расходами производителей.



Глава Орловщины вспомнил ковидные времена, когда цены на некоторые продукты необоснованно завышались. Тогда ситуацию стабилизировали быстро.



Андрей Клычков уточнил, что региональная антимонопольная служба не реагирует из-за нехватки полномочий. "Тогда нам с вами нужно реагировать", – подытожил губернатор.



Напомним, что цены на яйца обсуждались на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 14 декабря.

"Спрос вырос, объема производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас из Турции предлагают поставки дополнительные, Белоруссии. Решения должны быть приняты. Ситуация будет улучшаться. Это сбой в работе правительства", – заявил тогда президент. Как рассказал в интервью "Комсомольской правде" министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, цены на яйца пойдут вниз после Нового года.





Артем Ежаков



