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10:00, 26 декабря 2023 года В Орловской области появится единый центр занятости Его создадут в рамках модернизации.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024-м году 26 центров занятости населения в Орловской области преобразуют в единое юридическое лицо. Об этом рассказали в регдепартаменте соцзащиты.



Модернизация работы ЦЗН идет по направлениям увеличения базы активных работодателей и клиентопотока, снижения среднего времени трудоустройства. Для этого разрабатываются алгоритмы деловых и жизненных ситуаций, в рамках которых выстраиваются индивидуальные планы работы.



В рамках модернизации все ЦЗН прошли техническое обновление. В половине установили электронную очередь.





Артем Ежаков



