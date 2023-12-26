В Орловской области появится единый центр занятости
Его создадут в рамках модернизации.
Фото: архив "Вести-Орел"
В 2024-м году 26 центров занятости населения в Орловской области преобразуют в единое юридическое лицо. Об этом рассказали в регдепартаменте соцзащиты.
Модернизация работы ЦЗН идет по направлениям увеличения базы активных работодателей и клиентопотока, снижения среднего времени трудоустройства. Для этого разрабатываются алгоритмы деловых и жизненных ситуаций, в рамках которых выстраиваются индивидуальные планы работы.
В рамках модернизации все ЦЗН прошли техническое обновление. В половине установили электронную очередь.