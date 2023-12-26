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11:30, 26 декабря 2023 года На Орловщине подвели итоги работы по обеспечению безопасности в 2023 году Учебно-методический сбор состоялся в областной администрации.



Фото: архив "Вести-Орел"

В ходе учебно-методического сбора была озвучена статистика происшествий в регионе. Так, в уходящем году для ликвидации последствий ДТП специалистов МЧС привлекали 482 раза. Удалось спасти 71 человека. 31 пострадавшему помощь была оказана на месте происшествия. Сообщается, что в Орловской области произошло 3183 пожара, в том числе 1578 случаев горения сухой травы.



Кроме того, в 2023 году были приняты меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В частности, подготовлены к развертыванию 139 стационарных пунктов временного размещения пострадавших граждан, рассчитанных на 13000 человек. Об этом сообщает портал Орловской области.





Сергей Мерцалов



