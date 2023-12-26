Под Орлом спасатели предотвратили взрыв трех газовых баллонов

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9:30, 26 декабря 2023 года
Под Орлом спасатели предотвратили взрыв трех газовых баллоновЧП случилось в садовом товариществе.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Во втором часу ночи 26 декабря в СНТ "Ягодка" в Орловском округе загорелся ящик с газовыми баллонами. Пламя объяло три баллона объемом в 50 литров, стоящие рядом с жилым зданием.
Пожарные потушили огонь. Баллоны спасатели охладили и предотвратили их взрыв.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области, частично поврежден пластиковый стеклопакет дома. Никто не пострадал. Причину ЧП устанавливают специалисты.
Артем Ежаков
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