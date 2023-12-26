Главная » Новости



9:30, 26 декабря 2023 года Под Орлом спасатели предотвратили взрыв трех газовых баллонов ЧП случилось в садовом товариществе.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Во втором часу ночи 26 декабря в СНТ "Ягодка" в Орловском округе загорелся ящик с газовыми баллонами. Пламя объяло три баллона объемом в 50 литров, стоящие рядом с жилым зданием.



Пожарные потушили огонь. Баллоны спасатели охладили и предотвратили их взрыв.



Как рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области, частично поврежден пластиковый стеклопакет дома. Никто не пострадал. Причину ЧП устанавливают специалисты.





Артем Ежаков



