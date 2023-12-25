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20:30, 25 декабря 2023 года Жителям Орла напомнили, что в городе нет оборудованных горок для катания на ватрушке Ежедневно с переломами и ушибами в больницы поступают пострадавшие.







Больница Семашко Орла принимает 50 человек в день с ушибами. Однако это не останавливает детей, которые достают санки и ватрушки.



На тюбинге можно разогнаться до 40 километров в час, поэтому травму получить легко. Пострадавшие появились с первым снегом.



– Дети уже и на ватрушках упавшие, и на других ездящих приспособлениях высоко-скоростных с переломами поступают к нам, - рассказал заведующий отделением травматологии НКМЦ имени Круглой Максим Фомин.



В орловских магазинах спрос на ватрушки высокий. "Чудо-колесо" стоит недорого - дешевле, чем санки.



– Сейчас, поскольку декабрь месяц, покупают у нас ватрушки, санки, лыжи. Больше всего приобретают ватрушки, - отметил консультант спортивного магазина Сергей Горбачев.



Сейчас в Орле три популярные опасные горки: в парке "Дворянское гнездо", Детском и у спасательной станции МЧС. Однако кататься нельзя ни на одной из них, потому что в областной столице специально оборудованных для этого горок нет.





Антон Сорокин



