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8:00, 26 декабря 2023 года Гости орловского павильона ВДНХ написали "Письмо солдату" В патриотической акции приняли участие более 200 человек.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Гости орловского павильона на международной выставке "Россия" в Москве поддержали солдат, которые сражаются на передовой. Всего было написано около двухсот бумажных писем со словами благодарности за добросовестную службу, защиту рубежей страны, стойкость и мужество. Все письма переданы руководителем регионального штаба #МЫВМЕСТЕ с конвоем гуманитарной помощи от Орловской области в зону СВО, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Напомним, что выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Экспозиция нашего региона работает в павильоне №75. 11 января 2024 года здесь состоится День Орловской области. Вход на выставку - свободный.





Сергей Мерцалов



