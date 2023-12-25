Главная » Новости



16:30, 25 декабря 2023 года В Орле завершились Всероссийские соревнования на кубок Клавдии Наумовой На соревнования приехали около 250 спортсменов из 14 регионов страны.







В Орле завершились 33-е Всероссийские соревнования на кубок Заслуженного тренера России Клавдии Наумовой. Соревновались около 250 сильнейших акробатов из 14 регионов страны – от Татарстана до Свердловской области.



Традиционно парад закрытия прошел 23 декабря, в День рождения известной наставницы. Сильнейшие спортсмены получили заслуженные награды.



Под крылом Клавдии Наумовой выросло более 200 мастеров спорта СССР и России, 20 мастеров спорта международного класса, пять заслуженных мастеров спорта России, 18 абсолютных чемпионов Европы и мира в личном и командном зачетах.





Юлия Опанасюк



