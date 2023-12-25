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19:30, 25 декабря 2023 года

Болховские студенты готовят суповые смеси для участников СВО

На СВО сейчас находятся многие выпускники техникума сферы услуг, а так же их родные и близкие.



Новогодние подарки для бойцов СВО готовят учащиеся и преподаватели Болховского филиала техникума сферы услуг. На СВО сейчас 19 выпускников этого колледжа. Еще пятеро домой уже не вернутся.

Для бойцов приготовили суповые смеси. Рецепты с гречкой, горохом и лапшой будущие повара разработали сами. Большую часть овощей и зелень насушили еще осенью, в сезон урожая. Остальное закупили заранее.

Все ингредиенты фасуют по пакетам, в упаковке – четыре порции. Вприкуску к супу идут сухарики.

За два месяца, студенты приготовили и отправили на передовую более 300 упаковок с сухой едой. Очередную посылку готовят к Новому году. Кроме супов и сухариков солдатам отправят печенье "Победа" по собственному рецепту и традиционные болховские котелки.


Татьяна Тимохина
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