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17:00, 25 декабря 2023 года Андрей Клычков поручил организовать работу дорожных и коммунальных служб на праздниках Выходных у них не будет.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поставил задачу руководителям всех структурных подразделений назначить на праздничные дни дежурных и ответственных за работу всех служб города.



Также глава региона поручил всем главам муниципальных образований организовать работу дорожных и коммунальных служб без выходных.



Отдельное внимание губернатор обратил на вывоз мусора. Андрей Клычков призвал коммунальщиков быть готовыми к росту объемов отходов, включая елки.





Евгения Пьянова



