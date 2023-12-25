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15:30, 25 декабря 2023 года

На развитие АПК Орловской области направили почти 2,2 миллиарда рублей

Средства аграрии получили в 2023 году.

Фото: архив "Вести-Орел"

Одна из важнейших отраслей нашего региона продолжает получать государственную поддержку. О предварительных итогах работы орловских аграриев в уходящем году рассказал губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что перевыполнены ключевые показатели по производству продукции растениеводства, животноводства, продуктов питания, отмечен рост объема инвестиций.

- Намолочено 4 миллиона 250 тысяч тонн зерна. Валовой сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур впервые превысил 5 миллионов тонн, - рассказал глава региона.

Также, по его словам, на четверть перевыполнен план по сбору картофеля, на 72% - по сбору овощей, на 115% - по производству сахара, на 117,7% - по выпуску подсолнечного масла и на 144,8% - по производству сливочного масла. Кроме того, в 1,6 раза больше было изготовлено сыров и в два раза больше условных банок плодовоовощных консервов. Надой молока на одну корову превысил 6 тысяч килограммов (103,5% к уровню 2022 года), сообщает портал Орловской области. 


Сергей Мерцалов
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