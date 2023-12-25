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15:00, 25 декабря 2023 года

В Орловской области продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы

Главе государства нужно набрать 300 тысяч голосов.



В Орловской области продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы главы государства в марте 2024-го года. Как самовыдвиженцу, ему нужно набрать 300 тысяч голосов.

Поддержать Владимира Путина можно на базе "Народного фронта". В орловской "команде Путина" обучение прошли пять волонтеров, каждый должен сдать по 40 заполненных листов. Штаб будет работать с 10 утра и до шести вечера по будням и до 17:00 в выходные.

Также пункты работают по адресам:

г. Орел:

• ТЦ "МегаГринн", Кромское шоссе, 4 (23 декабря – 21 января);
• ТЦ "Лента", Московское шоссе, 56 (23 декабря – 21 января);
• ТЦ "Водолей", ул. Тургенева, 40 (23 декабря – 21 января);
• "ЦУМ", площадь Мира, 1 (23 декабря – 8 января);
• ТЦ "Европа", ул. Московская, 67 (9 января – 21 января).

г. Мценск:

• Дом бытовых услуг, ул. Тургенева, 97А (23 декабря – 21 января).

г. Ливны:

• ТЦ "Ермак", ул. Октябрьская, 29Б (23 декабря – 21 января).

Время работы пунктов сбора подписей: понедельник, среда, пятница – 17:00 – 20:00. Вторник, четверг – 11:00 – 14:00. Суббота, воскресенье – 11:00 – 15:00.

С собой нужно иметь оригинал паспорта.


Анна Вайсергисер
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