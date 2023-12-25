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13:13, 25 декабря 2023 года Окисление стало причиной порчи бюстов на бульваре Победы в Орле Сейчас специалисты занимаются их восстановлением.



Видео: мэрия Орла

В Орле на бульваре Победы пострадали бюсты Василия Образцова, Ивана Санько, Александра Рязанцева и Алексея Скворцова. Как сообщили в мэрии, причиной этого стало окисление, вызванное погодой.



С пятницы специалисты восстанавливают бюсты. Поверхностный слой окислился под воздействием влаги.



Как подчеркнули в городской администрации, такое явление распространено для памятников. В Орле восстановление пострадавших объектов проводят к 5 августа.





Артем Ежаков



