Орловские волейболистки постараются победно завершить год

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8:30, 26 декабря 2023 года
Орловские волейболистки постараются победно завершить годВ гости приедут спортсменки из Обнинска, Воронежа, Брянска и Тамбова.
Фото: архив "Вести-Орел"
Волейболистки Орла готовятся завершить 2023-й год перед родной публикой. Команда проведет тур первенства Первой лиги. Игры пройдут до 29 декабря на площадке спорткомплекса "Победа".
Соперники орловчанок – волейболистки из Обнинска, Воронежа, Брянска и Тамбова. 26, 27, 28 декабря игры начнутся в 17:00, 29 декабря орловчанки выйдут на площадку в полдень.
Анастасия Дорохова
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