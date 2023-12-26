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7:30, 26 декабря 2023 года Орловские баскетболистки дома проиграли гостям из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга Спортсмены завершили год на минорной ноте.



Фото: архив "Вести-Орел"

Баскетболистки Орловского госуниверситета завершили 2023-й год домашним турниром. В гости к нашей команде приехали баскетболистки из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Несмотря на упорную борьбу, оба матча наша команда проиграла.



Первая игра против баскетболисток УрФУ завершилась со счетом 56:74 в пользу гостей. Исход матча с "Сиренами" из северной столицы решился в последние секунды матча. Итоговый счет – 60:63.





Анастасия Дорохова



