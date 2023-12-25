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12:55, 25 декабря 2023 года В Орле рассказали о новогодней праздничной программе в центре города Жители и гости города увидят шествие Дедов Морозов и Снегурочек и ряд концертов.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мэрия Орла рассказала о предновогодней и новогодней праздничной программах. 28 декабря в 9:20 начнется шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Колонна зимних волшебников пройдет по улице Ленина до одноименной площади. В 10:00 здесь начнется акция "Елка желаний".



30 декабря в 18:00 запланировано открытие катка перед зданием областной администрации. Одновременно начнется концерт от ансамбля танца "Славица".



1 января в час ночи на площади Ленина артисты театра "Русский стиль" и Детского парка начнут концертную программу "Чудеса новогодней ночи".





Артем Ежаков



