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13:30, 25 декабря 2023 года

Банки пересмотрели условия по кредитам для 6,5 тысяч орловцев

Кредитные каникулы получили 482 заемщика.

Фото: архив "Вести-Орел"

С марта 2022 года по сентябрь 2023 года банки изменили условия по 6671 кредиту для жителей Орловской области на сумму 2,1 миллиарда рублей. Из них 482 кредита были пересмотрены по условиям закона о кредитных каникулах, а 6189 - реструктуризированы по собственным программам банков.

- Возможность пересмотреть условия выплаты кредитов является хорошим подспорьем для орловцев, у которых возникли временные финансовые трудности. Как правило, банки идут навстречу клиентам, которые являются добросовестными заемщиками. Кредиторы предоставляют таким гражданам кредитные каникулы или, например, уменьшают сумму ежемесячных платежей, - рассказала сайту "Вести-Орел" начальник экономического отдела орловского отделения Банка России Наталья Киселева.

По ее словам, если были оформлены кредитные каникулы, то информация о них попадает в кредитную историю клиента, но не портит ее. Если по истечении кредитных каникул клиент продолжит аккуратно вносить платежи, то он по-прежнему будет считаться благонадежным заемщиком.

С 1 января 2024 года вступит в силу закон, по которому механизм использования кредитных каникул станет постоянным. Однако нельзя будет оформить кредитные каникулы по договорам, по которым отсрочка уже была предоставлена, уточнила Наталья Киселева.


Сергей Мерцалов
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