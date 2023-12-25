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11:30, 25 декабря 2023 года

В новогоднюю ночь орловцам обещают от двух до семи градусов мороза

Также ожидается, что 31 декабря будет идти снег.

Фото: архив "Вести-Орел"

Снегопад и небольшой мороз прогнозируют синоптики в новогоднюю ночь в Центральной России. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, 31 декабря ожидается минус 2-7 градусов ночью и минус 1-4 градусов днем.

- Новогодняя ночь, скорее всего, не будет существенно отличаться, морозов сильных не ждем, - рассказал Вильфанд. По его словам, 31 декабря точно будет со снегом. Однако более детальный прогноз появится в ближайшие дни. 

Вильфанд также отметил, что 1 января 2024 года погода, по предварительным данным, существенно не изменится.


Сергей Мерцалов
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