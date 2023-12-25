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11:00, 25 декабря 2023 года В Орловской области горел дом двух многодетных семей Пожарным удалось отстоять одну из квартир.





24 декабря в шестом часу вечера в селе Ломовое Залегощенского района загорелся двухквартирный дом, в котором жили многодетные семьи. О беде жильцам сообщил пожарный извещатель, что помогло вовремя эвакуироваться.



Как рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области, спасатели быстро локализовали пламя и спасли одну из квартир вместе со всем имуществом. Во второй частично выгорела кровля.



Предварительной причиной ЧП названо короткое замыкание.





Артем Ежаков



