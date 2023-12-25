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10:00, 25 декабря 2023 года В Орле утвердили новые тарифы на межмуниципальные автобусные маршруты Они вступят в силу с 1 января.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле подписан приказ профильного регдепартамента об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автотранспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах региона. Он вступит в силу с 1 января.



Согласно документу, перевозка пассажиров составит 2,5 рубля в расчете на километр. Цена на одно место для перевозки багажа составит: до 25 километров включительно – 16,85 рубля, свыше 25 до 50 километров – 29,83 рубля, свыше 50 до 75 километров – 39,04 рубля, свыше 75 до 100 километров – 46,13, свыше 100 километров и за каждые последующие 100 километров – 56,91 рубля.





Артем Ежаков



