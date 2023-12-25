Юные орловцы попросили у Андрея Клычкова мозаику, аниме-картину и конструктор

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9:32, 25 декабря 2023 года
Юные орловцы попросили у Андрея Клычкова мозаику, аниме-картину и конструкторГубернатор Орловской области исполнит желания трех детей.
Глава Орловщины Андрей Клычков поучаствует в "Елке желаний". Губернатор снял три игрушки с детскими просьбами с новогоднего дерева.
Анастасия Смирнова попросила термомозаику, Ульяна Тюленева хочет маркеры для скетчинга аниме-картине, а Александр Соколов мечтает о конструкторе.
В прошлом году Андрей Клычков исполнил желания четырех детей. Ребята получили в подарок синтезатор, проектор "звездное небо", сертификат в магазин спортивных товаров и набор художника
Артем Ежаков
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