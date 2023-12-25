В Орле студенты медколледжа сдали кровь

В Орловской области продолжает свою работу мобильный комплекс заготовки крови. В выездной донорской акции приняли участие 43 студента базового медицинского колледжа. Они сдали цельную кровь для помощи пациентам местных больниц. Восемь человек попробовали себя в роли доноров впервые, сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла".
Также студентам рассказали, для чего нужно вступать в Федеральный регистр доноров костного мозга. Будущим медикам напомнили о том, кто может быть донором и какие имеются противопоказания.