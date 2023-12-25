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14:30, 25 декабря 2023 года В Орле студенты медколледжа сдали кровь Ребята поучаствовали в выездной донорской акции.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжает свою работу мобильный комплекс заготовки крови. В выездной донорской акции приняли участие 43 студента базового медицинского колледжа. Они сдали цельную кровь для помощи пациентам местных больниц. Восемь человек попробовали себя в роли доноров впервые, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Также студентам рассказали, для чего нужно вступать в Федеральный регистр доноров костного мозга. Будущим медикам напомнили о том, кто может быть донором и какие имеются противопоказания.





Сергей Мерцалов



