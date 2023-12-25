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8:26, 25 декабря 2023 года

Андрей Клычков поучаствует в "Елке желаний"

Губернатор Орловской области исполнит мечты юных жителей региона.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Глава Орловщины Андрей Клычков поучаствует в "Елке желаний". Как сообщает региональный информационный портал, накануне губернатор снял игрушки с детскими просьбами с новогоднего дерева.

Напомним, что в прошлом году Андрей Клычков исполнил желания четырех детей. Дима получил в подарок синтезатор, Гриша – проектор "звездное небо", Виолетте вручили сертификат в магазин спортивных товаров, а Варе – набор художника.

"Елка желаний" уже вовсю идет в регионе. Так, уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский подарил юному орловцу планшет для рисования песком, а сенатор Василий Иконников купит 13-летней Арине горный велосипед.


Артем Ежаков
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