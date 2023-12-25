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9:15, 25 декабря 2023 года Владимир Мальфанов: "Настоящий главнокомандующий не покинет свою армию и народ во время испытаний" Президент адвокатской палаты Орловской области поддержал решение о выдвижении Владимира Путина на выборы.





В Орле продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина. О своем намерении участвовать в мартовских выборах глава государства заявил пару недель назад. 18 декабря он подал документы в ЦИК как самовыдвиженец. Действующему президенту нужно собрать не менее 300 тысяч подписей.



Решение Владимира Путина поддержал президент адвокатской палаты Орловской области Сергей Мальфанов. Он отметил, что настоящий главнокомандующий не покинет свою армию и свой народ во время испытаний. "Если в 90-е Россия была не самым лучшим местом для жизни, то сейчас это одно из лучших мест в мире для на нас", – подчеркнул Мальфанов.



Пункты сбора подписей работают с 23 декабря по 21 января в торговом центре "ТМК ГРИНН", в торговом центре "Водолей", в торговом центре "Лента" (Московское шоссе, 56).



Волонтеры трудятся в понедельник, среду и пятницу с 17:00 до 20:00. Во вторник и четверг – с 11:00 до 14:00. В субботу и воскресенье – с 11.00 до 15.00.



Также такой пункт появился в здании ЦУМа. Здесь волонтеры работают с 23 декабря по 8 января в понедельник, среду и пятницу с 17:00 до 20:00. Во вторник и четверг – с 11:00 до 14:00. В субботу и воскресенье – с 11:00 до 15:00.





