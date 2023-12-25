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9:00, 25 декабря 2023 года Орловец заплатил полтора миллиона рублей долга по штрафам и алиментам после ареста квартиры Сейчас мужчина трудоустроен и платежи удерживаются из зарплаты.



Фото: архив "Вести-Орел"

Житель Орла накопил полуторамиллионный долг по штрафам и алиментам. Как рассказали в ФССП региона, в ведомстве накопилось более 60 исполнительных производств по налоговым и коммунальным платежам, а также штрафам ГИБДД на общую сумму около миллиона рублей. На алиментах набежал долг более 460 тысяч рублей. Выплачивать деньги мужчина не торопился, за что не раз привлекался к административной ответственности.



Все изменилось, когда орловец получил в наследство четырехкомнатную квартиру. Мужчина собирался ее продать и уже нашел покупателей, но на жилье был наложен арест. Чтобы сделка не сорвалась, он быстро оплатил весь долг.



Сейчас мужчина трудоустроен. Платежи по алиментам удерживаются из его зарплаты.





Артем Ежаков



