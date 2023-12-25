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8:30, 25 декабря 2023 года Молодой орловец заснул после алкозастолья и лишился телевизора Его вынес собутыльник хозяина квартиры.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские полицейские установили подозреваемого в краже телевизора стоимостью в 15 тысяч рублей. Как рассказал полицейским потерпевший, до пропажи он выпивал у себя в квартире вместе с приятелем, который ушел после застолья, а сам хозяин жилища уснул. Позднее собутыльник вернулся и беспрепятственно вынес телевизор. Аппарат он отвез на такси и продал.



Как рассказали в УМВД региона, подозреваемый признался в содеянном. Его отпустили под обязательство о явке.





Артем Ежаков



