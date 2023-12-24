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16:00, 24 декабря 2023 года Два человека пострадали в ДТП в Колпне Столкнулись "Черри" и КамАЗ.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Вечером 23 декабря на улице Интернациональной в Колпне произошло ДТП с пострадавшими. По предварительной информации УМВД региона, 34-летний водитель "Черри" врезался во встречный КамАЗ. Водитель легковушки и его пассажир получили травмы. Артем Ежаков
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