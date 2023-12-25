Болховский район отправил в зону СВО автозапчасти и инструменты
Груз передала делегация во главе с Николаем Чиняковым.
Фото: архив "Вести-Орел"
В зону СВО доставлен очередной груз из Болховского района, собранный местными жителями и бизнесом. Как сообщает региональный информационный портал, бойцам передали запчасти на УАЗ и КамАЗ, инструменты, продовольствие, одежду, телефон с компасом, телевизор для БПЛА, комплектующие для электромонтажа, антенны. От правительства региона дополнительно отправили два тепловизора и прицел ночного видения.