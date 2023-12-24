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17:00, 24 декабря 2023 года Последняя рабочая неделя года в Орловской области будет теплой С понедельника по среду возможны осадки.



Фото: архив "Вести-Орел"

Российский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды по Орловской области на предстоящую рабочую неделю – с 25 по 29 декабря. Столбики термометров в дневные часы покажут максимум два градуса тепла. С понедельника по среду возможны осадки в виде дождя и снега. Ночью столбики термометров не покажут больше трех градусов мороза.



Ветер не будет превышать семи – десяти метров в секунду.





Артем Ежаков



