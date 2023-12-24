В новогоднюю ночь в центре Орла запретят стоянку и движение автомобилей
Это следует из постановления мэрии.
Фото: архив "Вести-Орел"
В центре Орла в новогоднюю ночь запретят стоянку и движение автомобилей. Постановление городской администрации предписывает запретить стоянку машин с 18:00 31 декабря до пяти утра 1 января на улице Максима Горького от улицы Брестской до улицы Пионерской, улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького, улице Пролетарская гора.
Также документом указано запретить движение автомобилей с 23:00 31 декабря 2023 года до 05:00 1 января по улице Максима Горького от улицы Брестской до улицы Красноармейской, улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького, улице Пролетарская гора.