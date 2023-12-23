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18:14, 23 декабря 2023 года

В Орле за день едва не случились две трагедии на воде

Под лед провалились мужчина и две собаки.


23 декабря с разницей примерно в час на Оке едва не случились две трагедии. В три часа дня в районе улицы Городской в Орле под лед провалилась собака. Смекалку проявили сотрудники службы пожаротушения, которые оказались рядом. С помощью ватрушки они добрались до животного и вызволили его из ледяного плена.

Спустя примерно час на набережной Дубровинского мужчина гулял с собакой. Пес погнался за утками и тоже угодил под лед. Хозяин, спасая собаку, тоже оказался в ловушке. Орловца на берег вытащили очевидцы. Собаку спасли подоспевшие сотрудники МЧС.

Орловские спасатели напоминают о смертельной опасности неокрепшего льда. Из-за оттепели подтаял и без того хрупкий лед. Орловцев призвали ни в коем случае не выходить на водоемы. Особенно опасны места возле берега и под мостами.


Артем Ежаков
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