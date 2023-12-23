Главная » Новости



16:00, 23 декабря 2023 года В Орле появились пункты, где собирают подписи в поддержку Владимира Путина Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Орловской области открылись пункты сбора подписей в поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах президента России. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", они находятся, в том числе, в крупных торговых центрах региона. Помощь в сборе подписей оказывают волонтеры.



Напомним, о своем намерении участвовать в мартовских выборах Владимир Путин заявил пару недель назад. 18 декабря он подал документы в ЦИК как самовыдвиженец. По закону действующему главе государства необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.





Сергей Мерцалов



