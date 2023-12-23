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Главная » Новости

17:00, 23 декабря 2023 года

В Орловской области продолжают газифицировать населенные пункты

В деревне Михайловка Колпнянского района к газу подключили еще два дома.

Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине продолжает свое действие программа социальной газификации. В этот раз голубое топливо пришло в Михайловку Колпнянского района. Ветку газопровода тянули с одной стороны деревни на другую через овраг методом горизонтально направленного бурения.

- Пожалуй, это был самый сложный объект в нашей практике. Грунт оказался настолько щебенистым и плотным, что техника не справилась. Пришлось заказывать помощнее, снова ждать очереди. В итоге проложить трубу смогли только в конце ноября, - рассказал начальник газового участка Сергей Московский.

Как пишет тг-канал "Телеграммы из Орла", заявку на участие в программе можно подать несколькими способами, в том числе онлайн через сайт АО "Газпром газораспределение Орел" или Госуслуги. Условий для включения в программу всего два: населенный пункт должен быть газифицирован, а дом и земельный участок под ним оформлены в собственность.


Сергей Мерцалов
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