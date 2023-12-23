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14:00, 23 декабря 2023 года

В Орле проходят Всероссийские соревнования по спортивной акробатике

Турнир носит имя заслуженного тренера России Клавдии Наумовой.



Уже в 33-й раз на Орловщине проходят Всероссийские соревнования по спортивной акробатике на Кубок заслуженного тренера страны, почетного гражданина областного центра Клавдии Михайловны Наумовой. В этом году свое мастерство в спортивном центре "ГРИНН" демонстрируют 250 спортсменов из 14 регионов РФ - от Хабаровского края до республики Татарстан. Орловскую область представляют воспитанники СШОР №3 и акробаты Академии футбола имени Семина.

Победителей по традиции объявят 23 декабря - в день рождения Клавдии Наумовой. Ее можно смело назвать легендой № 57. Под крылом Клавдии Михайловны выросло более 200 мастеров спорта СССР и России, 20 мастеров спорта международного класса, пять заслуженных мастеров спорта России, 18 абсолютных чемпионов Европы и мира в личном и командном зачетах.


Юлия Опанасюк
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