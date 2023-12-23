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18:00, 23 декабря 2023 года

Сотрудникам "Спецавтобазы" в Орле повысят зарплату

Такое решение поддержали депутаты орловского горсовета.

Фото: архив "Вести-Орел"

На сессии орловского городского Совета 22 декабря приняли решение о повышении зарплаты работникам "Спецавтобазы". Сегодня здесь трудятся 529 человек.

- Бригады работают по 12 часов. Средняя зарплата у людей - около 40 тысяч. Этого мало. Надо на ручной уборке снега доводить зарплату до 45 тысяч, - считает директор предприятия Сергей Яковенко.

Поддержать "Спецавтобазу" своих коллег призвал депутат Владимир Букалов. Он отметил, что вопрос не в деньгах, а в людях.

- Если мы не хотим, чтобы жители Орла атаковали нас после каждого снегопада, нужно принимать это решение, - заявил он.

По информации пресс-службы горсовета, для уборки Орла от снега готовы 111 единиц спецтехники, в том числе 29 КДМ, 15 тракторов и 19 самосвалов. При этом основной проблемой по-прежнему остается нехватка водителей.


Сергей Мерцалов
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