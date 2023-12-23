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15:00, 23 декабря 2023 года

Музей Тургенева в Орле приглашает на выставку "Зимние истории"

Взрослым и детям здесь расскажут, как раньше в России отмечали новый год.



Коллекция литературного музея на новогоднюю и рождественскую тематику велика. Часы писателя Новикова, невероятная елочная гирлянда из 1950-х годов поэта Аграновича, фарфоровые фигурки, открытки и даже самодельные игрушки, которые передали в дар родственники писателя Калинникова.

- Хочется детям рассказать и показать, что можно красиво жить и нести свет в свою жизнь и в жизнь окружающих людей через интересные предметы, - отметила директор объединенного литературного музея Тургенева Вера Ефремова.

На выставке ребята и взрослые увидят любимые книги и открытки уже поколения их родителей и бабушек с дедушками. Например, знаменитые на всю страну открытки нашего земляка художника Владимира Зарубина, которые до сих пор любимы и популярны.

Выставка в музее Тургенева, как и сам Новый Год, семейная, теплая и домашняя. Ведь у каждого человека обязательно есть игрушка, которая передается из поколения в поколение и занимает на елке почетное место. И эта связь времен, безусловно, одна из самых главных семейных ценностей.


Эва Стасюлевич
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