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11:00, 24 декабря 2023 года В Орле снежная глыба повредила деревья и остановку Обошлось без пострадавших.



Фото: архив "Вести-Орел"

Рядом с архитектурным институтом упавшая снежная масса повредила остановку и сломала рядом стоящие деревья. Снегозаборник от глыбы не спас.



К счастью, в момент ЧП на остановке никого не оказалось. Сейчас коммунальщики устраняют последствия – опиливают ветки деревьев и собирают мусор от разбитого павильона. Ему потребуется ремонт.





Антон Сорокин



