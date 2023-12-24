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14:00, 24 декабря 2023 года Орловцам заплатили треть миллиона рублей за избавление от бесхозного оружия В этом году в Росгвардию принесли полсотни единиц огнестрела.



Фото: архив "Вести-Орел"

За истекший период 2023-го года в отделения Росгвардии орловцы принесли 54 единицы незарегистрированного оружия, 155 патронов и один артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. За все это выплачено 300 тысяч рублей вознаграждения, сообщили в ведомстве.



Как напомнили в Росгвардии, в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия и боеприпасов предусмотрено освобождение от административной и уголовной ответственности. В 2024-м году практика выплаты денег за такое разоружение продолжится.





Артем Ежаков



