Орловцам заплатили треть миллиона рублей за избавление от бесхозного оружия
В этом году в Росгвардию принесли полсотни единиц огнестрела.
Фото: архив "Вести-Орел"
За истекший период 2023-го года в отделения Росгвардии орловцы принесли 54 единицы незарегистрированного оружия, 155 патронов и один артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. За все это выплачено 300 тысяч рублей вознаграждения, сообщили в ведомстве.
Как напомнили в Росгвардии, в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия и боеприпасов предусмотрено освобождение от административной и уголовной ответственности. В 2024-м году практика выплаты денег за такое разоружение продолжится.