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12:15, 23 декабря 2023 года На Орловщине вводят дополнительные меры поддержки участников спецоперации Помощь окажут семьям, дети которых принимали или принимают участие в СВО.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области вводят дополнительные меры поддержки для многодетных семей участников спецоперации. Инициатором законопроекта "О внесении изменений в некоторые статьи Закона Орловской области "О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах её социальной поддержки" выступила фракция партии "Единая Россия".



Проектом предлагается возобновить статус многодетной семьи Орловской области семьям, дети которых принимают или принимали участие в СВО. При этом в составе семьи учитываются дети, проходящие службу в зоне спецоперации, а также дети, погибшие в ходе военного конфликта на Украине.



- Глава рабочей группы по вопросам СВО секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поставил перед нами задачу разработать как можно больше законопроектов, расширяющих меры поддержки участников специальной военной операции. Хочу отметить, что данный законопроект стал пятнадцатым по счету в этом году, - отметил первый заместитель председателя орловского облсовета Михаил Вдовин.



Как сообщает пресс-служба регионального парламента, Орловщина вошла в число регионов, первыми принявшими такую меру поддержки. Схожие законопроекты недавно появились в Краснодарском и Приморском краях, а также в Пензенской и Челябинской областях.





Сергей Мерцалов



