суббота 23.12.2023 13:51:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

12:15, 23 декабря 2023 года

На Орловщине вводят дополнительные меры поддержки участников спецоперации

Помощь окажут семьям, дети которых принимали или принимают участие в СВО.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области вводят дополнительные меры поддержки для многодетных семей участников спецоперации. Инициатором законопроекта "О внесении изменений в некоторые статьи Закона Орловской области "О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах её социальной поддержки" выступила фракция партии "Единая Россия".

Проектом предлагается возобновить статус многодетной семьи Орловской области семьям, дети которых принимают или принимали участие в СВО. При этом в составе семьи учитываются дети, проходящие службу в зоне спецоперации, а также дети, погибшие в ходе военного конфликта на Украине.

- Глава рабочей группы по вопросам СВО секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поставил перед нами задачу разработать как можно больше законопроектов, расширяющих меры поддержки участников специальной военной операции. Хочу отметить, что данный законопроект стал пятнадцатым по счету в этом году, - отметил первый заместитель председателя орловского облсовета Михаил Вдовин.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, Орловщина вошла в число регионов, первыми принявшими такую меру поддержки. Схожие законопроекты недавно появились в Краснодарском и Приморском краях, а также в Пензенской и Челябинской областях.


Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.