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10:45, 23 декабря 2023 года

В Орловской области стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

Подписи собирают волонтеры регионального отделения Народного фронта.

Фото: Анна Вайсергисер

23 декабря в Орле открыли пункт по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборы президента РФ. Поставить свою подпись можно будет до 25 января 2024 года ежедневно с 10.00 до 18.00. Выходные 1,2 и 7 января. При себе необходимо иметь паспорт. 

Подписи собирают волонтеры регионального отделения Народного фронта. Их штаб находится по адресу: город Орел, улица Максима Горького, 37. Уточнить информацию можно по телефону:+7 (4862) 47-51-63.

Напомним, что ранее на Орловщине заработал региональный штаб общественной поддержки Владимира Путина. Он объединил ученых, спортсменов, представители науки, искусства и культуры. 





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