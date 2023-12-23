Главная » Новости



10:45, 23 декабря 2023 года В Орловской области стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента Подписи собирают волонтеры регионального отделения Народного фронта.



Фото: Анна Вайсергисер

23 декабря в Орле открыли пункт по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборы президента РФ. Поставить свою подпись можно будет до 25 января 2024 года ежедневно с 10.00 до 18.00. Выходные 1,2 и 7 января. При себе необходимо иметь паспорт.



Подписи собирают волонтеры регионального отделения Народного фронта. Их штаб находится по адресу: город Орел, улица Максима Горького, 37. Уточнить информацию можно по телефону:+7 (4862) 47-51-63.



Напомним, что ранее на Орловщине заработал региональный штаб общественной поддержки Владимира Путина. Он объединил ученых, спортсменов, представители науки, искусства и культуры.











Вести-Орёл



