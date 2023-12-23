Трех жителей Орла отметили Почетными знаками областного Совета
Церемония вручения наград состоялась на 27-м заседании регионального парламента.
В орловском областном Совете народных депутатов отметили достижения трех орловцев. Высоких наград удостоились заслуженный тренер РСФСР Клавдия Наумова - за вклад в развитие Орловщины, директор ОГЦК Елена Майорова - за выдающиеся достижения в сфере культуры и президент Адвокатской палаты Орловской области Сергей Мальфанов - за выдающиеся заслуги в защите прав и свобод человека.
Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, решение о вручении Почетных знаков было принято на заседании Президиума Орловского областного Совета народных депутатов.