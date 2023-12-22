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20:45, 22 декабря 2023 года Орловский облсовет рассмотрел вопросы недостроев и меры соцподдержки Заксобрание региона провело последнюю сессию в 2023-м году.







В Орловском областном совете состоялась заключительная в этом году сессия. За два часа рассмотрели 15 вопросов.



В частности, принят законопроект, предоставляющий право на компенсацию расходов при газификации домовладений опекунам, попечителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом. Размер субсидий не должен быть меньше 100 тысяч рублей на одно домовладение.



Также принят в двух чтениях закон о приостановке индексации зарплаты для государственных гражданских служащих. Дополнения к нему еще будут.



Самым обсуждаемым в повестке стал вопрос о сокращении количества недостроенных объектов. Таких на начало 2023-го в регионе насчитывалось 158. За год цифра уменьшилась на 30. Оставшиеся недострои депутаты взяли под особый контроль.





Екатерина Габова



