Главная » Новости



20:00, 22 декабря 2023 года В Орловском госуниверситете открыли новую лабораторию В ней будут создавать электронные и микроэлектронные изделия.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В ОГУ имени Тургенева открыли лабораторию конструирования и технологии электронных и микроэлектронных изделий. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



В лаборатории будут вестись опытно-технологические работы на тему "Технология изготовления специализированной микросборки" и опытно-конструкторские работы по направлению "Разработка контрольно-проверочной аппаратуры".



Проект направлен на создание специализированной микросборки с настраиваемыми параметрами функционирования.





