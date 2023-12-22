Представлена концепция благоустройства сквера орловских литераторов
Работы будут выполнены за средства меценатов.
Фото: пресс-служба администрации Орла
На декабрьской сессии горсовета 22 декабря главный архитектор Орла Мария Родштейн представила концепцию благоустройства сквера орловских литераторов. Сквер расположится в самом центре – вокруг памятника Бунину. Работы могут начаться уже в 2024 году.
– Все контракты на поставку малых архитектурных форм и тротуарной плитки АО "Орелмасло" уже заключены. В следующем году они готовы приступить к работам, как только позволит погода, - отметилаМария Родштейн.
На территории появятся скамейки, урны, качели с подсветкой. В сердце сквера увековечат имена писателей-орловцев.