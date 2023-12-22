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21:00, 22 декабря 2023 года Орловские дайверы создали трехмерную модель затонувшего теплохода Valamon luostari Проект ранее поддержал Президентский фонд культурных инициатив.







Дайверы из клуба "Диво" создали трехмерную модель затонувшего теплохода Valamon luostari. В этом помогает Президентский фонд культурных инициатив.



Теплоход ушел на дно Ладоги 80 лет назад. Место гибели судна нашли в 2017-м году. В рамках проекта исследователи изучили архивы Ново-Валаамского монастыря в Финляндии.



После архивной работы приступили в подводному изучению. Разобраться в тонкостях дна озера дайверам помогли морские карты, полученные от гидрографов.



Документальный фильм об истории судна представят уже в январе, а затем его выложат в интернет.





Юлия Опанасюк



