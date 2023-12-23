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11:30, 23 декабря 2023 года Троицкий храм Орла передал посылку медицинскому отряду ВДВ С первых дней СВО его бойцы работают на самых тяжелых направлениях.



Фото: Троицкий храм Орла

Свято-Троицкий храм города Орла собрал очередной гуманитарный груз для наших бойцов. В этот раз его доставят в 39-й отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск.



По просьбе военных медиков приход приобрел большую партию медицинских препаратов, перевязочные материалы и спасательные покрывала. Не забыли и о сладких подарках для военнослужащих к Новому году и Рождеству. Традиционно посылку собрали с помощью прихожан и благодетелей Троицкого храма, сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.





Сергей Мерцалов



