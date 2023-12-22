Главная » Новости



20:30, 22 декабря 2023 года Советские елочные игрушки остаются в моде у орловцев Такие украшения коллекционируют музеи и ценители.







На елках орловцев все еще есть место для советских игрушек. Правда, есть они не у каждого. В Орле увидеть крупную коллекцию таких украшений можно в краеведческом музее.



Советские игрушки ценны тем, что отражали эпохи развития страны. На новогодней елке можно было найти дирижабль, спутники, космонавтов и так далее.



Сейчас старые елочные игрушки это предметы коллекционирования коллекционеров. Некоторые в наши дни могут стоить как машина или четверть квартиры.





Александра Бахтина



