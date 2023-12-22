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16:41, 22 декабря 2023 года Орловские мастера делают новогодние игрушки в технике декупаж Техника декупаж пришла к нам из Китая.





Тот кто хочет самостоятельно создать у себя дома новогоднее настроение начинать может сразу после того как посмотрит наш следующий сюжет. Александра Бахтина отправилась в гости к орловским рукодельницам. И стала участницей персонального мастер-класса по изготовлению игрушек в технике декупаж.











Александра Бахтина



