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13:00, 23 декабря 2023 года Орловский физкультурный диспансер получил всероссийскую премию "ПроДокторов-2023" Профессиональную награду присуждают лучшим врачам и клиникам на основании отзывов пациентов.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловский физкультурный диспансер стал обладателем всероссийской премии "ПроДокторов-2023". Общенациональная профессиональная награда присуждается лучшим, по мнению пациентов, врачам и клиникам.



- Эта премия - заслуга всего коллектива нашего диспансера: как медицинского персонала, так и немедицинских сотрудников, оценка их труда и усилий, направленных на сохранение здоровья наших пациентов, - рассказал главный врач Орловского физкультурного диспансера Виктор Байраков.



Победителей "ПроДокторов-2023" определяют ежегодно по отзывам, оставленным пользователями на сайте проекта. В числе его главных целей - развитие пациентоцентричной медицины, поощрение врачей и клиник, которые пользуются наибольшим доверием и рост уровня удовлетворенности пациентов медицинской помощью.





Вести-Орёл



